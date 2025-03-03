鑫創電子財報／去年獲利創新高 EPS 達4.15元

工業電腦廠鑫創電子（6680）3日公布2024年財報，在邊緣AI業務帶動下，加上本業車用電子持穩，激勵去年獲利成長近四成，創下新高紀錄，每股純益（EPS）達4.15元。此外，鑫創電子董事會決議股利政策，擬發放股利合計3.1元，殖利率約為3.12%。

鑫創電子2024年營收6.67億元、年增6%，毛利率34.5%、年增2.8個百分點，營益率9.1%、年減3個百分點，稅後純益9,647萬元、年增39.1%，創下歷史新高紀錄。

鑫創電子2024年第4季營收1.85億元，季減6.1%、年增8.8%，毛利率35.1%，較上季微幅增長，年增3.1個百分點，營益率8.1%，季減6.3個百分點、年減4.7個百分點，稅後純益4,803萬元，季增128.6%、年增380%，單季EPS為2.06元。

此外，鑫創電子董事會決議股利政策，擬發放現金股利2.6元，資本公積發放之現金0.5元，合計3.1元，優於前一年度水準，以3日收盤價99.5元計算，殖利率約為3.12%。鑫創電子將於5月20日舉行股東會。

展望後市，鑫創電子董事長許育瑞先前指出，鑫創電子要的不只是5%、10%的成長，因為這樣的成長資本市場看不到，公司希望在布局邊緣AI業務以及攜手友達（2409）搶攻新能源車商用智慧座艙市場下，「能達到快速成長、倍數成長的目標。」

鑫創電子為迎接下一階段成長，去年開始對業務進行調整，大力布局邊緣AI市場，目標應用場域從智慧製造擴展到智慧交通、智慧醫療、智慧零售。

在基本面部分，鑫創電子今年元月營收4,729萬元，月減25.6%、年增38.2%，主要是受到農曆春節工作天數減少影響。

展望後市，鑫創電子預期今年首季在車用業務帶動下，營收將呈現季增、年增雙成長，全年有望逐季增長，2025年營收目標力拚10億元大關，挑戰續創新高紀錄。