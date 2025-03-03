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永信建營收／1月營收2.54億元 月增112.1%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）3日公告2月營收表現，受央行信用管制影響，單月2.54億元，年減74.1%，惟月增112.1%；該公司並公布自結1月稅後純益為0.37億元，年減92.2%，每股純益0.17元。

在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍，自去年第4季起營運明顯被波及。

以今年2月營收來看，單月為2.54億元，年減74.1%，但相較今年1月的1.2億元成長112.1%，顯示市場已有回溫跡象；累計今年前二月營收達3.74億元，年減81.8%。

展望今年營運前景，該公司表示，對於4個總銷合計金額110億元的新建案，完工銷售時程仍按規劃推進。其中，中都五期「齊樂」建案已在1月開始銷售，總銷約為19億元。

由於該案以4字頭價位推出，相較附近預售案開價平易近人，符合市場期待，迄今為止，已有三成銷量；至於觀察整體來客量變化，初估比去年底增加三、四成。

至於「仁武大昌二期」和「鼓山龍華九期」兩個建案將分別自今年5月開始銷售，總銷各為45億元與27億元；「楠梓高雄大學二期」預計今年7月銷售，總銷約為19億元。

建案 營收

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