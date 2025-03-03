鼎天財報／去年純益年增近六成、EPS 2.93元 擬配息2.1元創新高
廣達（2382）旗下鼎天（3306）3日公告去年財報，受惠三大ODM客戶加持，客製化產品比重大增，毛利攀升，稅後純益達1.48億元，年增59.2%，創22年來新高，每股純益2.93元。鼎天董事會並決議分派每股現金股利2.1元，為歷年來最高水準，配息率71.7%，以3日收盤價計算，現金殖利率4.28%。
鼎天去年合併營收9.8億元，毛利率33.62%，年增9.76個百分點，營益率4.24%，年增1.22個百分點；稅後純益1.48億元，年增59.2%，每股純益2.93元。
鼎天去年第4季合併營收2.65億元，季增12.8%，年增36.9%，毛利率34.1%，季增0.8個百分點，年增9.7個百分點，營益率5.44%，季減0.35個百分點，年減0.63個百分點；稅後純益0.32億元，季增36.45%，年增18.5%，每股純益0.64元。
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