長聖營收／2月6258萬元、年月雙增 訂單排到第4季

長聖（6712）3日公布2月份業績表現亮眼，單月營收6258.6萬元，月增5.16%、年增14.01%，創下同期新高；累計今年前二月營收1.22億元，年增12.64%。

長聖表示，今年2月成長動能主要來自細胞治療產品的市場接受度提升，推動細胞受託開發製造（CDMO）業務蓬勃發展。目前訂單能見度已延伸至2025年第4季，合作醫院數量與細胞治療項目持續擴展，公司對全年營運展望樂觀，預期2025年營運將再創新高。

長聖旗下UMSC01幹細胞治療臨床試驗近期於多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS）患者中持續進行，並獲得臨床數據支持。一名參與試驗的患者為病房護理師，因長期輪班，於2021年初出現右腳腳底板發麻的症狀，起初誤以為是疲勞導致，然而症狀逐漸惡化，影響至大腿並進一步影響排便功能。經多次就醫與脊髓液檢測，確診為多發性硬化症（MS），隨後接受標準治療。

長聖表示，在2021至2023年間，該患者病情反覆發作，曾五次住院並接受高劑量類固醇治療，甚至影響視力，生活品質嚴重受損。2023年底，患者得知中國醫藥大學附設醫院神經內科郭育呈醫師有進行幹細胞臨床試驗，因此參與UMSC01幹細胞新藥臨床試驗，經醫師詳細評估後，決定參與試驗。

患者於2023年12月21日接受首劑幹細胞治療，並於2024年1月18日施打第二劑。治療後一年內，病情未再復發，原本的右腳酥麻感大幅改善，擴展殘疾狀態量表（EDSS）分數從治療前的3.5（中度失能）接受UMSC01一年後降至1.5（無失能）。UMSC01透過免疫調節與組織修復機制，減少神經炎症並促進神經修復，期望為多發性硬化症患者提供更安全有效的治療選擇。

長聖的CAR001細胞治療臨床試驗進展順利，目前Cohort 2已完成，未發生CAR-T常見之嚴重細胞激素釋放症候群（CRS）與神經毒性症候群（ICANS），顯示安全性良好。經安全性委員會評估後，Cohort 3已正式啟動收案，公司預計於Cohort 5確認人體試驗的最大耐受劑量（MTD），完成一期臨床試驗主要目標。

依據規劃，CAR001試驗預計於2025年第四季完成一期臨床試驗，並於2026年啟動二期臨床試驗。隨著臨床數據的累積，公司將加速推動後續試驗進程，並積極尋求國際藥廠授權合作，以加速產品商業化。

總經理黃文良表示，長聖國際生技致力於開發針對重症及危急生命患者的創新療法，涵蓋免疫細胞治療、幹細胞治療、奈米粒子製藥平台及外泌體技術平台。目前，公司已獲得美國FDA與台灣TFDA多項臨床試驗核准，並持續拓展全球市場，期望透過技術創新，為患者提供更安全、高效的治療選擇，進一步提升企業價值。