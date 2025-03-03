精測營收／2月3.83億元、改寫同期歷史新高 年增102.2％

測試介面大廠精測（6510）3日公布2025年2月營運成果，單月營收來到3.83億元，改寫同期歷史新高，較前一個月成長0.7％，較去年同期成長102.2％ ; 累計前2個月合併營收達7.64億元，年成長80.6％。精測表示，主要受惠於AI所帶動高效能運算相關高速測試載板訂單挹注，法人估該公司今年首季營收可望改寫歷史同期新猷。

精測指出，今年首季受工作天數影響進入傳統淡季，可是公司在AI 應用引領HPC、智慧型手機以及車用等AI高階晶片測試板需求增溫助攻下，帶動今年首季整體業績表現淡季不淡。

不過，精測點出，相較於測試板訂單的暢旺，探針卡方面受部分產品仍在工程及驗證階段，業績回溫時點落在下一季度，此外，隨著公司在導板散熱技術的新型探針卡，逐步放量供應給智慧型手機次世代晶片 (AP) 測試之用，將為後續業績成長帶來成長動能。

精測進一步說，2025年全球科技年度盛會世界通訊大會（MWC）將於本周登場，AI導入行動通訊技術裡在各大國際展會上的技術發表已成新顯學，為5G及衛星產業帶來新的風貌，順應產業發展，精測長年來研發方向聚焦於「5G為底、AI為用」等多項新型技術，伴隨著這一波AI半導體的多樣應用，目前正逐步實踐研發變現，其中，憑藉自有All In House的能力，將推出具備「導板散熱技術」的新型探針卡。

精測強調，「導板散熱技術」新型探針卡是公司累計20年的測試板製程工法及經驗，在兩年前成功典範移轉至探針卡的製程上，並歷經於智慧型手機晶片客端的實測驗證且取得驗證成果，當前正式進入量產階段。

精測正向看待在該新型探針卡可以改善時下高階測試晶圓級測試探針卡普遍發生的燒針問題，且產品驗證通過後深獲客戶青睞，可望為未來營運增添薪火。

展望未來，精測認為就今年MWC技術發表來看， 隨著5G SA （Standalone） 和非地面網路 （NTN）相關的技術演進時程，5G手機也將進入雙頻時代，次世代5G智慧型手機為兼備Sub-6GHz（FR1）和毫米波（FR2）兩個不同頻的通訊規格，將會發展出雙卡雙數據傳輸方案，公司已具備前述測試解決方案，將攜手客戶共創5G-AI更多應用新市場。