本周3新兵掛牌 這檔生技股中籤率0.7%、抽中賺1.3萬元

本周集中市場及櫃買市場將再添3檔新兵，其中，浩宇生醫（6872）將在7日上櫃掛牌，3日進行公開申購的抽籤，承銷價23.4元，合格件數達22萬7,898件，中籤率0.7%；以興櫃價格36.65元計算，若是抽中可望獲利13,250元，報酬率56.62%。

浩宇生醫的競價拍賣最低得標價格為26元，最高得標價格為138.8元，得標加權平均價格27.91元；公開申購承銷張數1,614張，承銷價23.4元，3日抽籤，7日掛牌上櫃。

同樣在3日抽籤的還有預計7日掛牌上市的中傑-KY（6965），承銷價128元，承銷張數3,118張，合格件數為94,315件，中籤率3.3%。

浩宇生醫主要從事治療中樞神經系統疾病之複合性醫療器材開發，專注解決複雜且精細的腦部疾病，是全球少數以超音波治療腦科疾病的醫材公司，董事長為陳正，申請時資本額6.23億元。

浩宇生醫2023年度合併營收2,248萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為6,572萬元，每股虧損為1.17元；2024年前三季合併營收1,770萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為7,954萬元，每股虧損1.31元。

中傑在1983年成立，專注運動鞋、休閒鞋及皮鞋製造代工，主要客戶包括New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，並設立專屬研發中心，從而建立長期穩定合作關係，新客戶老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red、日系品牌Descente，屬高毛利、高單價產品，已於去年第4季出貨，既有客戶Under Armour以戶外、高爾夫等利基鞋款為主，未來將新增運動、籃球鞋款，提高出貨量。

中傑去年產量約4,100萬雙，創歷年新高，生產基地以中國大陸及越南為主，目前規劃河南廠產能擴充、越南北𣴓省、印度及印尼擴廠，印度廠已於去年底出貨，目前年產量約60至100萬雙，未來產能持續增加，印尼廠預計2026年投產，預計今年產量將提升至4,300至4,400萬雙，並隨著各廠區擴廠進度逐年貢獻產能，挹注營運成長動能。

另外，光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）預計3月6日掛牌上櫃，承銷價220元，抽籤合格件數達20萬6,061件，中籤率0.14%；光焱科技為光電子晶片（PIC）檢測大廠，受惠感測器市場需求的增長，光模擬器與光電轉換效率測試設備從科研客戶延伸至消費電子、車載電子、工業、醫療、光通、矽光、量子計算等更多領域的商業客戶。