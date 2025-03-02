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櫃買招募人才報名 13日截止

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

成立30年以來，一直配合政府政策扶植創新產業發展，力挺中小微的證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）2025年度徵才熱烈進行中，網路報名時間至3月13日止，歡迎會計及財金二大專業領域人才加入。

櫃買中心營造友善創新企業的籌資環境，並持續透過股債雙核心業務，扶植企業成長、協助產業創新、推動經濟發展，讓世界看見臺灣的實力，成為中小企業吸引國際資本市場的重要跳板，也是多功能與多層次的全方位交易所。

櫃買中心提供卓越的職涯發展機會及具有競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定的退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查等完善的福利措施，以及多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。

相關招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20250329）。

健保 櫃買中心 退休金

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