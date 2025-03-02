大宇資 全年拚績增50%

遊戲研發商大宇資（6111）傳捷報，近期取得日商圓谷株式會社旗下重量級IP《超人力霸王》，將與圓谷共同開發為手機遊戲，明年下半年上市；大宇資今年也將推出多款新品，內部預估今年營收年增五成。

大宇資董事長凃俊光指出，歷經去年組織與戰略方向調整後，今年蓄勢待發，將推出至少四款遊戲，第2季起陸續發表，預期年營收將年增五成來到75億元，展望樂觀。

凃俊光表示，不僅是營收增長，由於遊戲本業有望大幅成長，因此集團毛利率也會比去年好，有信心今年全年營收、獲利均將繳出亮眼成績單，而明年在重量級日系IP引領下，同樣維持樂觀態度。

《超人力霸王》在中國大陸譯名《奧特曼》，早期在台灣俗稱《鹹蛋超人》，近年來圓谷將此IP中文名稱正名為《超人力霸王》，該IP橫跨電視影集、各類遊戲等，在全球頗具知名度。

據大宇資與圓谷的協議，大宇資取得《超人力霸王》IP與全球遊戲發行權，雙方將共同開發《超人力霸王》手機遊戲，預計明年下半年上市，此遊戲有望成為大宇資2026年營收主力來源。

此外，大宇資日前宣布進軍AI機器人市場，開發團隊透過使用輝達邊緣運算技術，已成功打造出二款AI智慧餐飲機器人，目前已在大宇資旗下餐飲店試營運，首開國內遊戲業跨足AI機器人產業先例。大宇資旗下二款AI智慧餐飲機器人分別為日式拉麵機器人與智慧燒烤機器人，兩者均具備高度自動化的點餐、烹飪與配送功能，且AI能直接在設備端進行高速運算。