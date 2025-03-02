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台康 乳癌新藥 跨大步

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台康生技（6589）昨（2）日公告，該公司研發中的乳癌藥EG1206A（pertuzumab生物相似藥） 第三期臨床試驗計畫書，已成功送交衛生福利部食品藥物管理署（TFDA），將爭取該公司第二代乳癌藥物在台上市。

台康生技表示，EG1206A的用途為治療早期乳癌、轉移性乳癌，美國食品藥物管理局已在今年元月下旬同意進行第三期臨床試驗。

台康生技的第一代第一代乳癌生物相似藥Trastuzumab（EG12014） 已通過歐盟及台灣上市許可，台康生技的第一代乳癌相似藥主攻晚期乳癌市場，第二代產品將以合併療法鎖定早期乳癌市場，針對EG12014的美國市場，去年12月接獲了FDA的完全回覆信函（CRL），進入美國市場的時間還需要再等一下。

台康生技表示，EG1206A的原廠藥為Perjeta， 根據羅氏大藥廠2024年報資料全球銷售額為36.16億瑞士法郎（約40.03億美元），市場規模比EG12014更大。台康生技日前也宣布，已於與澳洲大廠Clarity Pharmaceuticals, Ltd.簽訂EG12014原料供應合約，提供此原料推進Clarity之乳癌放射線免疫創新藥品Cu-64/67 SAR-trastuzumab執行臨床階段開發、及後續上市計劃，雙方合作布局澳洲及國際市場。

乳癌 台康生技

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