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櫃買兩新兵 本周報到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

本周櫃買家族再添兩檔新兵，包括光焱科技（7728）將於3月6日上櫃掛牌，浩宇生醫將於3月7日上櫃掛牌。今年來新增上櫃公司達八家，上櫃家數來到845家。

光焱科技主要是從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備設計、組裝與銷售業務，董事長為柯歷亞，推薦證券商是台新證券及國泰證券，申請時資本額1.23億元。

光焱科技2023年度合併營收為3.33億元，稅後淨利為7,678萬元，每股稅後純益（EPS）為6.62元。2024年前三季合併營收為2.86億元，稅後淨利為8,817萬元，每股稅後純益（EPS）為7.16元；承銷價為220元，與2月27日興櫃均價362.09元相比，有不小的價差。

浩宇生醫是以科技事業申請上櫃，主要從事治療中樞神經系統疾病之複合性醫療器材開發，董事長為陳正，推薦證券商是元富證券、華南永昌證券及凱基證券，申請時資本額6.23億元。

浩宇生醫2023年度合併營收為2,248萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為6,572萬元，每股虧損為1.17元。

2024年前三季合併營收為1,770萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為7,954萬元，每股虧損為1.31元。承銷價為23.4元，與2月27日興櫃均價37.03元相比，也有逾13元的價差。

上周櫃買中心分別審議通過昶瑞機電、久禾光申請上櫃案，兩家公司都是準上櫃新兵。

昶瑞機電主要從事直流電馬達吊扇設計、製造及銷售，董事長為蔡翔如，推薦證券商是富邦證券、元大證券及玉山證券，申請時資本額2.65億元。

久禾光主要從事光學鏡頭研發、製造與銷售，董事長為王世岳，推薦證券商是宏遠證券、第一金證券及富邦證券，申請時資本額4.11億元。

截至3月2日，股票已上櫃家數843家（包含外國公司28家），今年來累計上櫃掛牌公司有六家。櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數九家，除本周即將掛牌的光焱科技、浩宇生醫，還有台灣精材、生合、友鋮、金利食安、築間、昕奇雲端、立誠。

櫃買中心 證券商

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