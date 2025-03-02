正德 毛利率挑戰五成

正德（2641）宣布，再增新運力，今年仍有多艘新船待交付，在運力續增、需求強旺下，預期營運可望站高崗，毛利率向五成邁進。

正德去年底新購的三艘二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪，剛完成最後一艘船交付手續，並起租營運，業內預期，正德今年毛利率有望從45%起跳，挑戰五成，主因是旗下舊船已經折舊完畢，加上新船帶來的運力加乘效果。

正德公告去年底新購的三艘二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪，剛完成最後一艘船「Mandarin Penghu」交付手續，並已與租家議妥二年租約、起租營運，可為業績成長添新動能。

正德表示，該公司是於2024年11月在大陸廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨輪，去年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」；2025年2月10日交第二艘「Mandarin Glory」，昨日交付第三艘「Mandarin Penghu」，所標得船舶全數交船完成。

截至目前為止，該公司旗下船隊達到21艘，並正透過計畫性建造環保節能船隊及持續處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，現有新造船訂單為三艘，將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化營運競爭力。