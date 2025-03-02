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西柏海外訴訟 扳回一城

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

西柏（3541）昨（2）日公告，美商OWLink先前提告西柏後，西柏公司提出上訴，經美國第九巡迴上訴法院對本案做出決處，撤銷一審法院（地方法院）對西柏的判決（包括原裁定賠償金額），並發回地方法院重新審理，該裁決預計未來幾周內正式生效。

西柏先前遭OWLink提告違反專案管理合約佣金支付條款等爭議，並向加州橘郡地方法院提起訴訟，案件後續移審至加州聯邦地方法院審理，在2023年8月被判違約成立，當時判西柏須賠償OWLink約2,618萬美元（約新台幣7.13億元），西柏決定上訴，如今二審上訴成功逆轉勝。

西柏公告，將持續與律師團隊密切關注案件進展，並依程序進行後續法律行動及適時發布相關資訊。

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