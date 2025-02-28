維田財報／2024年EPS 1.59元 擬配發現金股利1.5元

工業電腦廠維田（6570）2024年全年合併營收為新台幣8.9億元，營業利益為8,285萬元，歸屬母公司稅後淨利為5,899.6萬元；每股稅後淨利（EPS）為1.59元，受到景氣趨緩、國際政治等因素影響，致公司營收規模較2023年降低。

維田指出，回顧2024年整體營運狀況，受歐洲製造業景氣復甦不如預期，地緣政治紛擾持續，以及美國總統大選帶來之貿易政策不確定性等因素影響，市況略顯低迷，客戶觀望氣氛濃厚。同時，2024年大環境致使部分企業資本支出遞延，亦造成需求暫緩，部分出貨也因此暫時延後，後續將持續觀察客戶端需求回溫狀況，審慎應對國際情勢發展，預期營運狀況將逐漸回溫。

此外，維田2024全年毛利率37.1％，維持以往平均水平；營業費用率為27.8%，較去年同期略為提升，主要是公司持續積極投入新產品布局推廣相關費用，同時因應產業及AI發展，持續增聘人才，使整體成本費用增加。維田進一步指出，從公司長期競爭力來看，擴大工業電腦產業與AI布局能量，更能針對邊緣AI、生成式及企業落地AI、人工智慧物聯網（AIoT）等創新應用，投入推廣，搶占先機，展開營運新布局。

維田董事會通過113（2024）年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利1.5元，以每股稅後盈餘（EPS）1.59元計，配發率超過九成，落實獲利回饋股東之配息政策；另以2月27日收盤參考價60.3元計，現金殖利率則為2.49％。

展望2025年，預期上半年全球經濟及歐洲製造業景氣將能溫和回溫，藉由市況改善，同時美國大選後，國際貿易政策不確定性將逐漸明朗，惟仍須注意因美國政策而帶來之產業鏈生態變化，及產生之機會與衝擊。公司將密切注意後續狀態，展現一貫的韌性與彈性，隨時做好應對準備，盼營運漸入佳境，重返成長軌道，審慎看待2025營運發展。