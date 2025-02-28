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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

大樹藥局2024年 EPS 5.16元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

連鎖藥局通路王大樹（6469）昨（27）日公告財報，董事會通過去年合併營收172.74億元，年增7.02%，稅後純益6.8億元，年增3.03%，為歷史次高，僅次於2022年，每股純益（EPS）5.16元，為近四年低點，主要是大樹持續擴大股本所致。

大樹董事會同時通過去年股利政策，每股擬配發現金股利3.3元、股票股利1.3元，合計配發股利4.6元，以昨日收盤價171元計算，股息殖利率1.9%。大樹同時通過私募案，預計引進策略性投資人，私募股數為普通股不超過2,500萬股額度內。

大樹表示，因應公司長期營運規劃的目的，為提升營運績效及強化財務結構，本次私募引進策略投資人資金將有助於公司的經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司的向心力。

大樹目前全台門市已突破400店，今年在山東濟南開出首間大陸門市，已啟動試營運，預定3月正式開幕，市場看好台灣藥局王登陸題材。

股利

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