誠品走出谷底 終結連三虧

誠品生活（2926）走出虧損谷底，三年來首度獲利，並決議發放股利。誠品生活昨（27）日公告2024年財報，去年第4季稅後純益2,433.3萬元，較2023年同期由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.51元；全年稅後純益1,280.2萬元，較2023年由虧轉盈，每股稅後純益0.27元，並決議配發每股現金股利0.2元。

誠品生活指出，去年受惠於誠品生活新店、南西、松菸等大店穩健成長，以及歲末重要節日帶動消費提升，讓誠品生活2024年終端營收達241億元，年增逾6.6%，另，2024年轉虧為盈，董事會並依股利政策決議發放現金股利0.2元，展現實體已可打平線上投資的經營成果。

誠品生活近年展店腳步未歇，預計今年中開業的全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店，全店四層樓6,000坪規模，盼打造成為南台灣文化創意新地標；與全球PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」合作的桃園青埔大店也於昨日開工，打造從建築到室內空間展現誠品精神與人文關懷心意的獨棟大店，預計2028年開業。

展望今年，誠品生活指出，將持續深化虛實整合的全通路營運，帶動誠品線上逐年成長，亦以「大小並行」展店策略持續提升獲利，後續穩步成長樂觀可期。

誠品生活董事長吳旻潔先前表示，目前誠品已找到未來前進方式跟節奏，虧損逐步收斂中，且線上新會員中，每二個就有一個會回到實體通路，在消費客群成長，力道回溫下，預期實體可持續創造出更好獲利能力，預期今年線下（實體店）營收可成長5%至8％，線上事業則力拚維持雙位數成長。

誠品生活指出，自從誠品松菸店接棒信義店，去年人流、業績都成長，加上受惠大巨蛋開幕，營運已相當穩定；南西店去年來客數成長10％，20至29歲的客人占比達三成；誠品台中480店則偏好商業閱讀的上班族多，提袋率大增，為其他大店三倍；誠品新店店則是會員黏著度高，消費占比近八成，新會員增加速度最快。