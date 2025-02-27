信驊發威 去年賺逾六股本 法人看好今年業績續攀峰

股王、遠端伺服器管理晶片（BMC）業者信驊（5274）昨（27）日公告2024年財報，去年全年稅後純益約25.7億元，年增155.3%，每股純益（EPS）68.04元，獲利創下歷史新高紀錄。

法人看好信驊今年業績成長，在傳統伺服器及AI伺服器以及環景影像晶片等產品，有望較去年大幅增加，續寫新高。

信驊近六季EPS

信驊2024年第4季單季稅後純益9.43億元，季增29.36%、年增204.19%，每股純益24.95元，也是單季新高。信驊先前公告今年1月營收也相當亮眼，單月營收來到7.01億元，月減4.9%，較去年同期大增93.5％，為同期新高、歷史第三高。

信驊昨日董事會也決議通過股利分派事宜，每股擬配發現金股利52元，配發率達76.43%，依照昨日收盤價3,590元計算，現金殖利率約1.45%。

展望今年，董事長林鴻明曾說，2025年會是更好的一年，AI伺服器扮演主要成長動能，通用型伺服器去年出貨大增，今年通用型伺服器市況應與去年持平，AI伺服器出貨依舊相當強勁。

信驊也推出BMC新品「AST2700」，沿用12奈米製程生產，現階段客戶反應非常好，也領先業界發布，估今年送樣客戶端，最快2026年、2027年開始放量，貢獻營收。

在AI占營收比重方面，信驊預期，去年AI伺服器營收比率約15%，今年可望進一步提高到20%至25%，AI產品有助帶動整體平均單價（ASP）提升，推升營運持續成長。

另外，信驊先前布局的Cupola360環景影像晶片今年獲得更多廠商訂單，除了消費性需求增加外，智慧工廠客戶拉貨動能擴大，預計今年環景影像晶片營收有望再度翻倍成長。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）對伺服器後市的看法，正向看待在2025年AI伺服器需求持續不墜，加上單位平均單價貢獻較高，產值有機會提升至近2,980億美元，使得AI伺服器占整體伺服器產值比重，將由2024年的67%，進一步提升到2025年的72%。