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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

台灣大配發股息4.5元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）董事會昨（27）日通過配發4.5元現金股利，並通過2025年業績展望，營收成長8%至10%，營業利益成長7%至9%。2025年聚焦三大成長，包括發揮合併綜效，強化電信本業，拓展企業及中小企業市場。

台灣大去年每股純益4.57元，配發4.5元現金股利，盈餘分配每股配發4.1111元股息，資本公積發放現金股利每股0.3889元，創五年新高，盈餘分配率98.5%，累計發出136億元，台灣大昨天上漲1元，收114.5元，殖利率約4%。

展望2025年，台灣大表示，持續進行網路整併以提升營運效率，節省成本，透過跨售及升轉策略，提升獲利，並透過「Telco+Tech」策略、獨門方案及網路品質，提升ARPU，降低退租，強化電信本業，並拓展企業及中小企業市場，除運用自身AI技術，攜手精誠科技等策略夥伴，爭取公私部門企業解決方案商機。法人關注合併綜效，台灣大表示，約15%的台灣之星用戶已轉換為台灣大方案，平均月租提升超過10%。

台灣大哥大 股利

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