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聖暉2024年 EPS 21.09元 寫四個最佳

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）董事會昨（27）日通過去年第4季財報，2024年全年合併營收302.54億元，年增20.7%。毛利率21.74%，年增2.12個百分點；稅後純益26.17億元，年增42.4%，每股純益21.09元。年度營收、毛利率、稅後純益及每股純益等四項均創新高紀錄。

董事會並決議配發去年下半年10元現金股利，加上去年上半年配發的5元現金股利，去年度合計配發15元現金股利。

聖暉去年第4季合併營收94.97億元，季增24.6%，年增43.4%。毛利率21.19%，季減2.56個百分點、年增1.66個百分點。稅後純益7.44億元，季增18.6%，年增116.7%。

AI應用加速發展，國際半導體及CSP大廠擴大資本支出，推進更多計畫，聖暉間接受益。展望首季，由於掌握多元產業客戶專案工程訂單，將隨著新一輪新廠擴建需求帶動下爭取拿下急單。

毛利率 營收

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