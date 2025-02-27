系微財報／去年獲利大增八成 擬發現金股利6.5元

系微（6231）2024年受惠PC產業回溫，加上AI PC帶動的新一波商機，激勵去年稅後純益衝上3.37億元、年增82.16%，為歷史次高紀錄，每股純益（EPS）達7.37元，此外，系微董事會決議股利分派案，擬發放每股現金股利6.5元，殖利率約為1.66%。

系微27日公告去年財報，全年營收16.15億元、年增20.34%，為歷史新高紀錄，毛利率77.2%、年減1.83個百分點，營益率23.73%、年增7.72個百分點，稅後純益3.37億元、年增82.16%，為歷史次高紀錄，每股純益為7.37元，大幅優於前一年度的4.05元水準。

此外，系微董事會決議股利分派案，擬發放每股現金股利6.5元，以27日收盤價392.5元計算，殖利率約為1.66%。系微將於5月23日舉行股東會。

系微總經理莊鈴文先前指出，系微在AI PC的風潮下，除了原本在x86市場就擁有的超過五成的市占率之外，更憑藉著在ARM平台上的領先技術進一步擴大了OEM的市場。

此外，在OpenBMC開源市場逐漸被市場重視並逐漸導入新的開發案中，也因為系微早期的投入與技術的領先造就系微在這相關領域的業績有所成長。