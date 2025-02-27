快訊

台南13歲國中生猝死！家屬控遭長期霸凌還餵毒 校方回應了

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

系微財報／去年獲利大增八成 擬發現金股利6.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）2024年受惠PC產業回溫，加上AI PC帶動的新一波商機，激勵去年稅後純益衝上3.37億元、年增82.16%，為歷史次高紀錄，每股純益（EPS）達7.37元，此外，系微董事會決議股利分派案，擬發放每股現金股利6.5元，殖利率約為1.66%。

系微27日公告去年財報，全年營收16.15億元、年增20.34%，為歷史新高紀錄，毛利率77.2%、年減1.83個百分點，營益率23.73%、年增7.72個百分點，稅後純益3.37億元、年增82.16%，為歷史次高紀錄，每股純益為7.37元，大幅優於前一年度的4.05元水準。

此外，系微董事會決議股利分派案，擬發放每股現金股利6.5元，以27日收盤價392.5元計算，殖利率約為1.66%。系微將於5月23日舉行股東會。

系微總經理莊鈴文先前指出，系微在AI PC的風潮下，除了原本在x86市場就擁有的超過五成的市占率之外，更憑藉著在ARM平台上的領先技術進一步擴大了OEM的市場。

此外，在OpenBMC開源市場逐漸被市場重視並逐漸導入新的開發案中，也因為系微早期的投入與技術的領先造就系微在這相關領域的業績有所成長。

系微 股利

延伸閱讀

明安財報／去年獲利11.49億元、年增15.65倍 EPS 7.51元

美債這次能上車？大摩估殖利率返3字頭 28日一數據成關鍵

中鋼財報／去年 EPS 0.13元 擬配息0.33元

00918、00929為何能買？股魚分析選股邏輯：高填息率才有意義、2025看好中小電子股

相關新聞

漢來美食財報／去年大賺一個資本額 EPS 10.06元創歷史新高

漢來美食（1268）27日公告去年財報，全年合併營收59.30億元，年增21%；稅後純益4.25億元，年增32%；每股盈...

誠品財報／睽違3年首獲利！2024年 EPS 0.27元 擬配息0.2元

誠品生活（2926）走出虧損谷底，睽違3年首度獲利，並決議發放股利。誠品生活27日公告2024年財報，去年第4季稅後純益...

中美晶去年每股獲利9.24元 全年每股配息6.5元

中美晶（5483）今 (27)日公布去年財報，去年每股純益9.24元，董事會決議去年下半年盈餘每股配息3.5元， 配發總...

光焱科技吸引逾20萬人搶抽 中籤率0.14%、有望賺逾14萬

光電子晶片（PIC）檢測大廠光焱科技（7728）預計3月6日掛牌上櫃，承銷價220元，27日抽籤，合格件數達20萬6,0...

大江超額配發股息 股息殖利率逾8% 股價強勢亮燈鎖住

大江（8436）公告財報，去年營收72.4億元，年減9.7%，稅後純益8.51億元，年減5%，每股稅後純益7.6元，持續...

印能轉上櫃掛牌飆漲 台股再現16千金

興櫃股王印能科技昨（26）日轉上櫃掛牌，承銷價1,250元，終場上漲310元，收在1,560元，與聯發科同價位，並列台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。