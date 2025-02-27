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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

漢來2024年 EPS 10.06元 締新猷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

漢來美食（1268）昨（27）日公告去年財報，全年稅後純益4.25億元，年增32%；每股純益10.06元，全年大賺一個資本額，創下歷史新高。展望今年，漢來美食將持續擴張，預計有14家展店與改裝計畫，預估年底全台總店數將會來到60家。

漢來美食去年在新任董事長兼總經理林淑婷的專業領軍下，每月營收屢創同期新高，尤其南港宴會廳，在首個完整的營運年度創下4.26億的佳績，已成為大台北地區炙手可熱的宴會場地。在剛過完的春節旺季，漢來美食北高共三個宴會廳農曆年節六天的總營收更比去年同期成長了13%。

而在品牌表現上，中餐體系包含了漢來名人坊、漢來上海湯包、溜溜酸菜魚、上菜片皮鴨系列，以及漢來蔬食、東方樓等所有餐廳，去年也創下破20億營收的輝煌紀錄。

漢來美食 營收

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