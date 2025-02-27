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威剛攜伊藤忠 日本拓市

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
威剛科技董事長陳立白。聯合報系資料照
威剛科技董事長陳立白。聯合報系資料照

記憶體模組威剛（3260）海外布局邁步，昨（27）日宣布與日本大型綜合商社伊藤忠商事及子公司伊藤忠Retail Link簽訂合作契約，雙方強強聯手，共同開拓日本記憶體市場商機，並為日本消費者及企業用戶提供更優質的產品與服務。

威剛看好，該公司將在伊藤忠集團協助下，將可快速並大幅搶占日本廣大的消費性市場版圖；伊藤忠也會受惠威剛身為全球第二大記憶體模組的品牌力，將集團事業觸角延伸至記憶體領域，成功布局消費性電子市場，兩強合作綜效將充份展現雙贏成果。

威剛指出，未來伊藤忠商事將為威剛於日本市場的主要進口商，負責威剛產品的供應鏈管理；伊藤忠Retail Link負責威剛產品於當地市場銷售與通路營運。

威剛強調，此次結盟不但顯示威剛對日本市場高度重視，也象徵威剛在日本市場布局邁入全新階段，未來將透過伊藤忠集團的強大通路資源，擴大品牌影響力並提升市場滲透率。

根據合作規劃，威剛與伊藤忠集團的合作將涵蓋多類產品，從高效能儲存設備到個人與企業應用方案，包括三大項目，首先是高效能固態硬碟（SSD）。其次是記憶體模組，最後則是在行動儲存設備部分，像是外接式固態硬碟、隨身碟與記憶卡等，滿足消費者與專業用戶的需求。

威剛 日本 記憶體模組

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