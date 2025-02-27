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群聯固態硬碟將挑戰登月

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。聯合報系資料照

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）營運報捷，昨（27）日宣布攜手專注於月球基礎建設與「Resiliency as a Service」 （RaaS）技術的Lonestar Data Holdings Inc.（Lonestar），共同推動Lonestar月球任務「Freedom Mission」，並成功發射登月。

據悉，Freedom Mission搭載於SpaceX Falcon 9火箭，預計於3月4日抵達月球，開啟人類資料儲存與復原的全新時代，成為地球關鍵知識的終極備援方案。

群聯執行長潘健成表示，透過這次合作，不僅確保群聯Pascari企業級固態硬碟（SSD）的資料完整性與卓越效能拓展至地球之外，更期待以此突破為起點，持續推動固態硬碟創新應用，助力人類挑戰未知的儲存未來。

群聯指出，隨著全球對月球儲存技術的關注升溫，月球作為天然災害與網路攻擊的備援基地，將為關鍵資料提供前所未有的安全保障。群聯與Lonestar攜手合作，確保Freedom Mission不僅是技術創新，更能開啟星際資料儲存的新未來。發射前，群聯與Lonestar 密切合作，提供經過宇宙輻射、劇烈溫差變化、震動與登月衝擊測試的群聯Pascari企業級固態硬碟儲存解決方案。這款專為長期耐用性打造的固態硬碟儲存裝置，具高強度邊緣運算所需海量讀寫能力。

固態硬碟 快閃記憶體 群聯

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