中美晶2024年 EPS 9.24元 敦陽科7.5元
中美晶（5483）昨（27）日公布2024年財報，營業淨利161.1億元，年減13.4%；歸屬母公司淨利53.5億元，年減45.7%，每股純益為9.24元。
中美晶並公告，董事會通過去年下半年盈餘每股配發現金股息3.5元，加計先前已發放2024上半年每股現金股息3元，合計2024年共配發每股現金股息6.5元，以昨日收盤價126元估算，殖利率為5%。
中美晶董事會通過今年持續辦理私募案，將在5萬張以內額度辦理私募，尋找策略投資人，用以強化營運資金及營運需求。
【記者吳凱中／台北報導】敦陽科（2480）昨日公布去年財報，受惠資安需求、AI帶動新科技應用，全年稅後純益7.98億元，續創新高，年增1.92%，每股純益為7.5元。
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