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誠品財報／睽違3年首獲利！2024年 EPS 0.27元 擬配息0.2元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品生活董事長吳旻潔。記者朱曼寧／攝影
誠品生活董事長吳旻潔。記者朱曼寧／攝影

誠品生活（2926）走出虧損谷底，睽違3年首度獲利，並決議發放股利。誠品生活27日公告2024年財報，去年第4季稅後純益2,433.3萬元，較2023年同期虧轉盈，每股稅後純益（EPS）0.51元；2024年全年稅後純益1,280.2萬元，較2023年虧轉盈，每股稅後純益0.27元，並決議配發每股現金股利0.2元。

誠品生活指出，去年受惠於誠品生活新店、南西、松菸等大店穩健成長，以及歲末重要節日帶動消費提升，讓誠品生活2024年終端營收達241億元，年增逾6.6%，另，2024年轉虧為盈，董事會並依股利政策決議發放現金股利0.2元，展現實體已可打平線上投資的經營成果。

誠品生活近年展店腳步未歇，誠品生活指出，預計今年中開業的全新創作「誠品生活台南」獨棟街邊大店，全店4層樓6,000坪規模，盼打造成為南台灣文化創意新地標；與全球PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」合作的桃園青埔大店也於27日開工動土，量身打造一家從建築到室內空間可充分展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店，預計2028年開業。

展望今年，誠品生活指出，將持續深化虛實整合的全通路營運，帶動誠品線上逐年成長，亦以「大小並行」展店策略持續提升獲利，後續穩步成長樂觀可期。

誠品生活董事長吳旻潔先前表示，目前誠品已找到未來前進方式跟節奏，虧損逐步收斂中，且線上新會員中，每二個就有一個會回到實體通路，在消費客群成長，力道回溫下，預期實體可持續創造出更好獲利能力，預期今年線下（實體店）營收可成長5%至8％，線上事業則力拚維持雙位數成長。

股利

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