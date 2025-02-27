晨暉生技財報／併入保瑞集團綜效顯、三戰略布局發酵 去年三率三升

晨暉生技（1271）27日公告2024年度財報，全年合併營收達9.7億元，年增69.9%，毛利率達56%，淨利較去年大幅提升155.3%達1.1億元，每股純益（EPS）1.96元。

與晨暉為主體的2022年財報相較，因營運規模擴大且廣備通路實力，合併營收增176.8%、毛利增113.3%，隨著業務進入深度整合階段，2025年將逐步展現明顯的營業槓桿效益。

董事長盛保熙表示，晨暉自2023年加入保瑞集團後，迅速展開保健品原料、西藥及保健品品牌三大戰略布局。集團整合獨家規格保健原料研發、商品策略以及通路與行銷三大環節，實現資源緊密銜接，充分發揮全球保健品市場的廣度與藥物開發深度的協同效益。

晨暉持續強化獨家規格原料的技術優勢，重點投入微生物與發酵技術的保健品原料研發。更於近期推出的兩款全新產品─Monafit與ExoBDNF，前者以全新不同的紅麴菌株為基礎，能促進新陳代謝、調節生理機能達到健康維持；後者則是含有胞外泌體的益生菌，聚焦在改變細菌叢生態，幫助維持消化道機能，從學術上腦腸軸的概念提供營養補給，已引起歐洲、美國及中國大陸市場外銷客戶的廣泛關注。2024年底，晨暉與大樹（6469）在馬來西亞合資成立GTSW Bio，首個Ankascin 568複方產品「Vascuxin」於馬來西亞600家Big Caring Group連鎖藥局鋪貨銷售報捷，東南亞布局將在站穩大馬市場腳跟後陸續展開。

同時，公司在銷售拓展方面也持續發力，帕金森氏症用藥瑞多寧及憂鬱症用藥「隆柏」敏特思膜衣錠在重點醫院體系深耕收成，2024年西藥年營收實現雙位數成長，預計2025年將憑藉中樞神經用藥領域的領先優勢，率先將品牌保健品打入相關領域市場；同時，預期保健品品牌在藥局與開架通路受惠業界認同高規格的成分將成為健康風潮的引領者，以自研品牌、日本與法國代理品牌雙管齊下，吸引追求健康生活的消費者。