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明安財報／去年獲利11.49億元、年增15.65倍 EPS 7.51元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）27日公告去年財報，全年獲利11.49億元，年增15.65倍，每股純益7.51元。

明安表示，美國高爾夫市場在前年歷經庫存調整後，去年第2季至第3季的淡季均較先前明顯復甦，市場庫存狀況尚稱健康下，各大品牌商自第4季進入新款式產品鋪貨旺季挹注旗下各生產線以載滿水準運作，帶動營運站上高峰。

以去年第4季財報來看，單季營收43.92億元，比前年同期的36.27億元成長21.1%，單季獲利為3.76億元，年增7.55倍，每股純益為2.71元，進而推升去年全年交出11.49億元稅後純益成績，年增15.65倍，每股純益7.51元。

展望營運前景，該公司進一步指出，年節假期結束開工後，各品牌商追加訂單正陸續接獲中，出貨旺季確定可延續到4月；至於後續則必須視現在已上架的新款式產品銷售狀況，若市場反應不錯，預期各品牌商訂單將有再加碼動作。

每股純益 財報

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