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聖暉財報／去年 EPS 21.09元創史上新高 合計擬配15元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）董事會27日通過去年第4季財報，全年合併營收302.54億元，年增20.7%。毛利率21.74%，年增2.12個百分點。稅後純益26.17億元，年增42.4%；每股稅後純益21.09元。創下年度營收、毛利率、稅後純益及EPS四項均改寫新高的紀錄。

聖暉董事會並決議下半年配發10元現金股利，加上上半年己配發的5元現金股利，合計共擬配15元現金股利，配息率達71.1%。

聖暉去年第4季合併營收94.97億元，季增24.6%，年增43.4%。毛利率21.19%，分別季減2.56及年增1.66個百分點。稅後純益7.44億元，季增18.6%，年大增116.7%。

聖暉27日股價小跌1元，成交量381張，收424元。

毛利率 聖暉

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