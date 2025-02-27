上洋財報／2024年獲利3.03億元 為2017年以來歷史次高

洗衣及空調代理品牌上洋（6728）27日公告2024年營運成果，全年獲利3.03億元，年增28.77%，為2017年以來歷史次高獲利，每股純益為11.71元。

上洋並公告2024年度盈餘每股擬發現金股利8元，配發率68.31%，以27日收盤價140.5元計算，殖利率約5.6%。

上洋表示，隨著2025年空調能源效率分級新制的正式實施，公司與三菱重工合作，推出針對台灣市場的新一代家用空調機型，這些機型運轉能效超越一級標準，並已於第1季陸續上市，旨在滿足各類空間的需求，預期將延長空調產品的銷售旺季，為公司業績注入新動力。

公司看好三菱重工在台灣市場的成長潛力，因該品牌目前在台銷售僅10年，市占率仍低於經營較久的品牌，但已在高端市場獲得消費者及設計師的青睞，顯示品牌的市場認可度。

此外，上洋計劃推出自有品牌《one-meter》的多款生活創意家電，預計每一至兩個月推出一款新產品，以期促進業績增長。