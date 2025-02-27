中美晶財報／2024年營收近800億元 全年配發6.5元現金股利

中美晶（5483）27日召開董事會，通過2024年財報。合併營收796.8億元，年減2.8%；營業毛利242.7億元，年減9.0%，營業毛利率30.5%，年減2.1%；營業淨利161.1億元，年減13.4%；稅後淨利116.1億元，年減34.7%；歸屬於母公司的稅後淨利為53.5億元，年減45.7%，每股純益（EPS）為9.24元。董事會也通過配發2024年每股現金股利6.5元，2024年下半年將配發3.5元。將在5月27日舉行股東會。

中美晶旗下子公司環球晶（6488）合併營收626.3億元，年減11.4%；營業利益為141.2億元，稅後淨利98.4億元，每股純益為21.06元。

中美晶董事會也通過，今年持續辦理私募案，將在5萬張以內額度辦理私募，尋找策略投資人，資金因應策略聯盟發展、充實營運資金或海外購料，或償還銀行借款、購置機器設備或轉投資或其他因應未來發展之資金需求。

中美晶表示，2024年稅後淨利與EPS較2023年衰退，主要因子公司環球晶圓持有Siltronic AG股票的評價變動及以該持股發行之海外附認股權公司債（Exchangeable Units）之影響。排除非本業營運相關、無關現金流動之評價影響，2024年中美矽晶稅後淨利率將調整為19.15%，EPS達12.29元，環球晶圓稅後淨利率將調整為27.2%，EPS達28.97元。

中美晶董事通過2024年下半年的現金股利發放案，2024年下半年度擬配發每股3.5元現金股利，配發總金額為22.44億元，計入上半年已發放的每股3元（總金額19.24億元）現金股利，全年共將發出每股6.5元、總金額41.68億元的現金股利，股利配發率高達70%。以27日收盤價126元估算，現金殖利率為5%。

中美晶旗下子公司和關聯企業去年表現良好。子公司續興成功與多家企業簽署供電長約；關聯企業台特化（4772）營收8.7億，年增57.9%，EPS為2.74元；朋程（8255）營收75.8億，年增34.2%，EPS為8.24元，台特化與朋程營收與EPS皆創下歷史新高；宏捷科（8086）營收44.6億元，年增63.6%，EPS為2.65元，營收繳出歷史次高成績，整體業績表現優異，帶動集團穩步發展。

中美晶表示，集團積極布局再生能源，子公司續興（SES）結合自建太陽能電廠、開發不同的綠色能源，提供台灣企業多元的綠電服務，更成為台灣首家簽署離岸風電企業購電協議（Corporate Power Purchase Agreement, PPA）之售電業者，躍升為台灣重要的再生能源售電業者之一。隨著台灣政府推動公對公協調機制的程序簡化、進口政策的收緊以及企業對於自身ESG的承諾，台灣的再生能源市場有望穩健成長。