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漢來美食財報／去年大賺一個資本額 EPS 10.06元創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖／漢來美食提供 嚴雅芳
漢來美食旗下自助餐品牌「漢來海港」。圖／漢來美食提供 嚴雅芳

漢來美食（1268）27日公告去年財報，全年合併營收59.30億元，年增21%；稅後純益4.25億元，年增32%；每股盈餘10.06元，全年大賺一個資本額，創下歷史新高。展望今年，漢來美食將持續擴張，預計有14家展店與改裝計畫，預估年底全台總店數將會來到60家。

漢來美食去年在新任董事長兼總經理林淑婷的專業領軍下，每月營收屢創同期新高，尤其南港宴會廳，在首個完整的營運年度就創下4.26億的佳績，目前已經成為大台北地區炙手可熱的宴會場地。在剛過完的春節旺季，漢來美食北高共3個宴會廳農曆年節6天的總營收更比去年同期成長了13%。

而在品牌表現上，中餐體系包含了漢來名人坊、漢來上海湯包、溜溜酸菜魚、上菜片皮鴨系列，以及漢來蔬食、東方樓等所有餐廳，去年也創下總營收破20億的輝煌紀錄。尤其是去年7月才剛在高雄夢時代購物廣場新開幕的「上菜」片皮鴨專賣店，一開幕就席捲南台灣烤鴨市場，迄今每到假日仍一位難求，開幕短短半年單店業績也突破4,500萬，堪稱是集團旗下黑馬品牌代表。

展望2025年，漢來美食表示，今年預計有14家展店與改裝計畫，是持續開闢疆土的進攻年。漢來美食中餐體系旗下的「漢來上海湯包」，最快4月底會在台南誠品開出品牌第7家分店，緊接著南港LALAPORT與統一時代百貨台北店；以及第4季台中洲際漢神購物中心都會有新的分店陸續開幕。此外，被網路譽為最難訂位的人氣自助餐廳「島語」，今年也將會有4家新展店及改裝店，率先於第3季開出的將是南部人敲碗已久的漢神百貨店。連續兩年榮獲米其林推薦的台菜餐廳「福園」，年底也會揮軍北上，將是該品牌外展的第一家分店。

漢來美食 營收

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