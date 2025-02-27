中美晶去年每股獲利9.24元 全年每股配息6.5元

中美晶（5483）今 (27)日公布去年財報，去年每股純益9.24元，董事會決議去年下半年盈餘每股配息3.5元， 配發總金額為22.44億元，若計入上半年已發放的每股3元、發出總金額19.24億元，2024年每股合計配息6.5元、發出總金額41.68億元，股利配發率高達70%，以今日收盤價126元估算，現金殖利率為5%。

中美晶表示，2024年台灣再生能源產業面臨案場開放進度延宕及海外進口產品低價競爭等挑戰，中美晶在其垂直整合的能源供應價值鏈中，持續放大高價值的下游電場維運及綠色能源銷售端，以滿足台灣企業對於再生能源的不斷上升的需求，作為因應策略。

專精綠色能源開發之子公司續興憑藉集團母公司在再生能源的深厚經驗、穩健的財務基礎，以及與客戶的緊密合作、綿密網絡，成功與多家企業簽署供電長約，展現強勁表現，為集團注入成長催化劑。關聯企業台特化營收8.7億，年增57.9%，稅後每股盈餘為2.74元；朋程科技營收75.8億，年增34.2%，稅後每股盈餘為8.24元，台特化與朋程營收與稅後盈餘皆創下歷史新高，而宏捷科營收44.6億，年增63.6%，每股純益2.65元，營收也繳出歷史次高成績，整體業績表現優異，帶動集團穩步發展。

在再生能源領域，中美晶預期隨台灣政府推動公對公協調機制的程序簡化、進口政策的收緊以及企業對於自身 ESG 的承諾，台灣的再生能源市場有望穩健成長。中美矽晶集團積極布局再生能源，子公司續興結合自建太陽能電廠、開發不同的綠色能源，成功提供台灣企業多元的綠電服務，更成為台灣首家簽署離岸風電企業購電協議的售電業者，躍升為台灣重要的再生能源售電業者之一，不僅鞏固中美晶於再生能源領域的布局、也為半導體供應鏈夥伴的能源轉型提供強而有力的支持。

展望未來，中美晶表示，在政府明確訂定減碳目標與優化政策的推動下，中美矽晶將持續憑藉其多元靈活的價值鏈策略以掌握再生能源成長契機。在半導體領域，環球晶圓憑藉其在先進製程產能的戰略布局，加上AI市場強勁需求，帶動業務持續向上發展。

此外，集團內關聯企業—台特化、宏捷科及朋程皆穩定成長，未來亦具備高度發展潛力。透過與上下游結盟，中美矽晶建構具競爭力的產業鏈佈局，藉由其國際級的資源和半導體網絡持續推動集團成長。

中美矽董事會決議今年股東常會擬訂於5月27日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。