進能服財報／去年 EPS 0.94元 成功轉虧為盈

全方位綠能服務商進能服（6692）27日公布財報，該公司去年營收為22.38億元，年增36.17%，稅後淨利0.54億元，年增406.63%，EPS 0.94元，年增347.62%，營運轉虧為盈。

公司表示，隨著太陽能建置工程逐漸加溫，進能服從去年9月起營運動能恢復成長，已連續5個月營收呈現年增狀態；目前共累積施作324座太陽能發電系統，裝置容量達329MW，累積總發電量超過1,366GWh。

隨著全球再生能源需求增溫，進能服除了既有的太陽能發電系統建置外，也積極布局地熱發電領域。目前公司預計於今年上半年取得某北部案場的地熱探勘許可，若進展順利，最快可望明年啟動地熱電廠的建置，為台灣再生能源市場增添新的動能。

進能服表示，選定北部作為地熱開發據點，主因在於該區域地熱資源豐富，加上政府政策支持，以及公司擁有強大的技術團隊與充裕的資金挹注，對於專案推動進度深具信心。此地熱發電案場完工後，每年發電量可達9,000萬度，為公司營運增添柴火。

在技術團隊方面，進能服合作的鑽井團隊擁有豐富的地熱井、科學研究井鑽鑿及地熱發電廠建造工程經驗，曾成功參與台灣多個指標性地熱專案，包括近期的清水地熱案更新計畫、四磺子坪地熱發電廠…等，能有效降低開發風險，並提升發電效能。

除了積極發展地熱能源，進能服也同步布局碳封存技術，緊跟國際淨零碳排趨勢。碳封存（Carbon Capture and Storage, CCS）技術係透過捕捉工業排放的二氧化碳，並將其安全儲存於地層深處，以降低大氣中的碳排放量。此技術已成為各國政府與能源企業應對氣候變遷的重要策略之一。

據悉，進能服近期成功取得5.1億元的台電碳封存專案合約，服務範疇涵蓋地表設施、井下光纖監測設備之建設工程等，並計畫於今年下半年正式啟動。由於碳封存技術涉及多階段評估與工程施作，進能服表示，營收貢獻期程將依據與客戶討論後的施工期間而定。

法人表示，政府持續推動綠能轉型與減碳政策，地熱與碳封存技術皆被列為重要發展領域。經濟部與環境部皆表示，地熱是未來能源的重要項目；能源署也表示，台灣將大幅提升地熱發電裝置容量，並擴展碳封存技術的應用範疇。進能服此次同步推進兩大領域，不僅可望受惠於政策利多，後續營運表現更值得關注。