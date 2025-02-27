中美晶財報／去年EPS 9.24元 全年共發6.5元現金股利
中美晶（5483）於27日公布去年財報，獲利減逾四成，稅後每股純益為9.24元。
中美晶去年合併營收796.8億元，年減2.8％，歸屬於母公司業主淨利為53.5億元，年減45.7％，稅後每股純益為9.24元。
中美晶主要營收與獲利貢獻來自於半導體子公司環球晶（6488）。中美晶表示，去年稅後淨利與每股純益表現下滑，主要是受到環球晶持有世創股票的評價變動，及以該持股發行海外附認股權公司債相關影響所致。若排除前述非本業營運相關、無關現金流動的評價影響，去年中美晶每股純益可達12.29元。
中美晶今日於董事會也通過2024年下半年的現金股利發放案，擬配發每股3.5元現金股利，配發總金額為22.44億元，若計入上半年已發放的每股3元、總金額19.24億元的現金股利，全年共將發出每股6.5元、總金額41.68億元的現金股利，股利配發率達70％，以27日收盤價126元來估算，現金殖利率為5％。
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