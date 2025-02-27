大宇資力拚業績成長 五大遊戲搶商機

遊戲研發商大宇資（6111）於2025年迎來全新里程碑，著眼三大重點，「突破疆界，打破傳統、放眼全球」，從單機到即時多人對戰，從PC端到手遊，今年大宇資將推出劃時代的鉅作，進一步推出具備強大聯網、社交和對戰功能的主流遊戲，讓遊戲不僅是個人娛樂，更是互動、競技和建立社群的舞台，打造共遊共樂新型態，預計將有五款遊戲陸續推出。

首先是S級大作《無盡夢迴》，預計第2季首發亮相，該遊戲以夢境為世界觀，融合卡牌收集與Roguelike玩法，在中國市場預約即奪冠，上線後突破千萬用戶。其次為自研手遊《Moving Fortress》，該遊戲歷時2.5年打磨的蒸汽龐克與魔幻風4X SLG手遊，在2024年起在歐洲市場測試取得不錯成績，今年將在台灣第2季做最終封測，第3季全球上線。

第三款遊戲為自研手遊《娛樂教父》，該遊戲斥資1.6億元打造的次世代娛樂帝國經營遊戲，引入SORA與AI技術，帶來真實與虛擬交錯的極致娛樂體驗，採用全擬真的人型設定，透過即時運算模型結合美女養成的遊戲方式，沉浸式直播、粉絲互動和演藝爭霸。在最具張力的零失真影音中，打造虛擬世界的強大，交互玩家將在娛樂圈的權力遊戲與粉絲狂熱中攀登娛樂界巔峰，預計第3季進行封測，第4季亞洲地區全面上線。

第四款遊戲是自研單機遊戲《伊藤潤二 狂熱》，由最恐怖最嚇人的日本恐怖漫畫大師IP授權，女鬼橋系列團隊最新力作，歷時近兩年時間精心打磨，完美再現《伊藤潤二 狂熱》的詭異氛圍。

第五款自研單機遊戲則是《UIA神秘入侵檔案》，為大宇資自研全新原創IP，玩家將化身特勤探員，進到未知的神祕領域，在高壓環境中潛行偵查，每次掃描都可能引發異常反應，隨機變數將帶來極限恐怖體驗，遊戲採用Unreal Engine 5極致演算技術，實現高精度光影與複雜場景渲染，完美體驗動態戰略與深度策略，預計將在2026年全球上線。