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好大方！大江現金殖利率達7% 股價攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

大江（8436）26日公布股利，董事會決議以盈餘分配之現金股利每股7.1元，資本公積發放的現金股利每股2.9元，合計達10元，若以27日漲停價位130元計算，現金殖利率仍高達7.7%，帶動股價直衝漲停，子公司和康生盤中也上漲逾4%。

大江董事會昨日決議股利分派，並同時公布去年全年財報，2024全年營收72.4億元，年減9.67%，營業毛利31.77億元，毛利率43.88%，營業利益10.27億元，營益率14.18%，歸屬於母公司業主淨利8.51億元，每股純益7.6元。

股利分派總計發放每股現金股利10元，其中盈餘分派部分為每股派發7.1元，按去年獲利每股7.6元計算，配發率達93%。

大江為CDMO（委託研究開發暨生產服務）公司，提供從產品概念到上架，包含原料研發、風險判定、產品企劃、生產製造、品質管理、法規諮詢、售後加值等服務。

自身產品方面，鎖定減重領域，大江成功開發出的GLP-1，董事長林詠翔表示，GLP-1已在去年第4季出貨歐洲和美國客戶，目標2025年取得台灣專利，同時取得全球20位GLP-1 客戶，2026年則將進一步取得日本機能性表示法，2027年要拿到越南健字號，屆時整體市場可望快速擴大。尤其今年若能順利取得台灣專利，年營收10億銷售貢獻目標可望達陣。

大江指出，GLP-1（或稱胰高血糖素樣肽-1）是人體內自然存在的荷爾蒙，對於調節血糖水平、食慾和胰島素分泌扮演著關鍵角色。它向胰臟發送信號促使其產生胰島素，幫助在餐後降低血糖水平。

大江今以127.5元開高，衝上漲停板130元，漲停鎖死；和康生（1783）盤中一度漲至55元，漲幅逾4%。

大江 股利

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