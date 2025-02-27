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大江超額配發股息 股息殖利率逾8% 股價強勢亮燈鎖住

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為大江生醫董事長林詠翔。聯合報系資料照
圖為大江生醫董事長林詠翔。聯合報系資料照

大江（8436）公告財報，去年營收72.4億元，年減9.7%，稅後純益8.51億元，年減5%，每股稅後純益7.6元，持續受中國市場需求疲軟影響，不過，股利配發十分大方，董事會通過每股配息10元，超額配發率131.6%，為公司史上每股配發最高現金股利，激勵開盤股價跳空開高，並直攻漲停，來到130元，創三個多月來新高價。

大江去年股利配發出爐，其中，盈餘分配的現金股利每股配發7.1元，另由資本公積發放的現金股利，每股配發2.9元，合計配息10元，為大江史上配息最高的一年。若以昨收盤價118.5元計算，股息殖利率8.4%。

大江表示，過去公司主要業務高達八成在中國大陸，客戶以微商為主，訂單爆發力十足，但穩定性不足。隨著疫情期間，中國加大對微商控管的力道，大江也將重心移轉至拓展歐美市場的客人，以去年來看，大陸占比已下降至36%，美國提升至26%、歐洲也提高至13%，東南亞占比也有15%。

大江目前在11個國家設有據點，2024年新增法國、越南、印度，產品銷售去年也新增三個國家來到67國，目前在全球有三個製造中心，包括台灣屏東磐石、中國上海金山、以及美國猶他州蜂巢。去年並擴充在台液態包產線。同時去年新增92個客戶數，來到1400個客戶，且成功開發年營業額逾10億美元的國際大型客戶，奠定公司未來營運發展方向。

大江 股利

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