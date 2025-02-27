印能轉上櫃掛牌飆漲 台股再現16千金

興櫃股王印能科技（7734）昨（26）日轉上櫃掛牌，承銷價1,250元，終場上漲310元，收在1,560元，與聯發科同價位，並列台股第十高價股，漲幅高達24.8%，成交515張，上演新股掛牌蜜月行情之餘，也使台股再現16千金。

印能2024年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股。日前公開申購時由於投資人參與熱烈，一度凍結逾千億元資金。

印能主要從事半導體封裝與測試製程相關設備研發、製造及銷售，並提供相關製程自動化系統解決方案。2023年合併營收為11.85億元，歸屬母公司業主淨利5.48億元，每股純益30.77元。2024年前三季合併營收為12.67億元，歸屬母公司業主稅後淨利6.07億元，每股純益30.22元。

談到營運策略，印能董事長洪誌宏表示，透過獨特產品安全保護機制、製程過程優化產品品質和性能並預測設備故障，印能協助客戶減少人工操作、降低製造成本及全方位的防禦系統，並提高生產效率與產品質量，相關解決方案更成為先進製程中的關鍵。

據悉，在先進製程中，氣泡的存在可能導致材料內部結構的不連續性，甚至導致產品失效。洪誌宏指出，印能透過真空、高壓、熱流技術及應用先進檢測技術，能即時監控和預測製程中每一個細節，強化產品可靠性與性能。