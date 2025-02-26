快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

聯寶Q4 EPS0.53元 寫歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶（6821）今日公布2024年第4季財報，當季合併營收為1.63億元，季增0.22％、年增16.86％，稅後純益1653萬元，季增148.32％、年增135.61％，每股純益(EPS)0.53元，季增152.38％、年增140.91％，主要受惠兩大業務出貨動能提振，帶動第4季營運獲利改寫歷年同期新高；累計2024年全年合併營收5.66億元、稅後純益3692萬元、每股純益1.19元。

聯寶2024年第4季營運繳出亮麗成績，主要受惠磁性元件業務旗下PoE電源變壓器出貨表現持續增溫，加上網通產業客戶加大印度地區布局及Wi-Fi 7應用產品，同步帶動LAN類變壓器出貨動能，挹注第四季磁性元件業務銷售大幅年增36.32％，再加上無線充電業務旗下Qi 2新品出貨貢獻，皆係挹注聯寶2024第4季營運良好動能，挹注第四季整體毛利率保持30.81％水準。

聯寶考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2024年擬配發每股1元現金股利，現金股利配發率達84％，已連續6年配發率超過8成，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2025年第1季，聯寶持審慎樂觀看法。看好磁性元件業務訂單需求熱絡，並積極掌握Wi-Fi 7應用、各國政府推動網路基礎建設升級計劃等商機，有望挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，此外，針對無線充電業務方面，採取既有客戶業務接單結構調整，並加大拓展健身醫療、工業等利基領域，同步深化創新產品設計、高瓦數技術開發及生產效率精進，提升聯寶整體市場競爭力，可望增添未來營運良好動能。

無線充電 營收 股利

延伸閱讀

台灣第5家環亞機場貴賓室落腳松機 道地台灣美食吃得到

全民權證／立積 挑價內外5%

突破速度與連接極限 Wi-Fi 7開啟無線網路新篇章

寵物監視器沒裝好等於浪費錢！「掌握7關鍵」正確開啟上帝視角

相關新聞

聯寶Q4 EPS0.53元 寫歷年同期新高

聯寶（6821）今日公布2024年第4季財報，當季合併營收為1.63億元，季增0.22％、年增16.86％，稅後純益16...

台寶生醫違反重大訊息規定 櫃買中心處以違約金5萬元

櫃買中心表示，台寶生醫 (6892) 未即時公告藥品Chondrochymal新藥研發重要進展的重大訊息，核有違反證券商...

興櫃股王印能科技轉上櫃 首日最高衝至1,590元、中籤最高可賺34萬元

興櫃股王、先進製程解決方案大廠印能科技（7734）26日以承銷價1,250元正式上櫃掛牌交易，參與公開申購共有80,40...

榮剛2024年 EPS 4.4元 智慧財產戰略助力競爭優勢

榮剛材料（5009）董事會通過2024全年合併財務報告。2024年合併營收達128.64億元，全年營業毛利達33.70億...

精剛財報／2024年 EPS 1.57元 擬每股配發0.7元現金股利

精剛精密科技（1584）董事會通過2024年度財報及盈餘分配案。2024年營收穩定成長，本業獲利勁揚，營業毛利與營業利益...

昕力資財報／去年每股虧損0.79元 較112年虧損擴大

昕力資*（7781）公告113年營業收入8.43億元，稅前淨損4.31億元，本期淨損4.34億元，每股虧損0.79元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。