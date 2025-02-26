聯寶Q4 EPS0.53元 寫歷年同期新高

聯寶（6821）今日公布2024年第4季財報，當季合併營收為1.63億元，季增0.22％、年增16.86％，稅後純益1653萬元，季增148.32％、年增135.61％，每股純益(EPS)0.53元，季增152.38％、年增140.91％，主要受惠兩大業務出貨動能提振，帶動第4季營運獲利改寫歷年同期新高；累計2024年全年合併營收5.66億元、稅後純益3692萬元、每股純益1.19元。

聯寶2024年第4季營運繳出亮麗成績，主要受惠磁性元件業務旗下PoE電源變壓器出貨表現持續增溫，加上網通產業客戶加大印度地區布局及Wi-Fi 7應用產品，同步帶動LAN類變壓器出貨動能，挹注第四季磁性元件業務銷售大幅年增36.32％，再加上無線充電業務旗下Qi 2新品出貨貢獻，皆係挹注聯寶2024第4季營運良好動能，挹注第四季整體毛利率保持30.81％水準。

聯寶考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2024年擬配發每股1元現金股利，現金股利配發率達84％，已連續6年配發率超過8成，以期將公司營運回饋給全體股東共享。

展望2025年第1季，聯寶持審慎樂觀看法。看好磁性元件業務訂單需求熱絡，並積極掌握Wi-Fi 7應用、各國政府推動網路基礎建設升級計劃等商機，有望挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，此外，針對無線充電業務方面，採取既有客戶業務接單結構調整，並加大拓展健身醫療、工業等利基領域，同步深化創新產品設計、高瓦數技術開發及生產效率精進，提升聯寶整體市場競爭力，可望增添未來營運良好動能。