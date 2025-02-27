力旺派息22元 配發率89%

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（26）日公布去年度擬配發每股現金股利22元，盈餘配發率89.5%，以昨日收盤價2,950元計算，殖利率約0.74%。

力旺日前已公布去年財報，營收與獲利雙創新高，合併營收36.05億元，年增18.2%，淨利18.34億元，年增24.4%，每股純益24.57元。

力旺董事長徐清祥樂觀看待公司營運表現，他表示，公司正處於多年的成長循環， 從近期授權案看出，各項技術都在加速導入應用，對未來非常有信心。

展望未來，力旺總經理何明洲表示，受到晶圓廠與晶片廠強勁需求帶動，預期授權金收入將維持增長動能，力旺也將提供更多技術和製程平台供客戶選擇及應用。在權利金業務方面，來自於新技術、新製程平台及持續累積新高的設計定案數，預期維持成長動能。