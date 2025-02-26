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鉅明財報／由虧轉盈、去年賺 EPS 2.75元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工大廠鉅明（8928）26日公告去年財報，全年獲利1.4億元，相較前年由虧轉盈，每股純益為2.75元。董事會並通過1.7元現金股利配發案，以收盤價34.1元估算，現金殖利率5%。

鉅明的主力客戶品牌商TaylorMade為保持全球市占優勢，自去年第4季起布局今年初準備上架銷售的新款式產品鋪貨，在完成規劃下，由鉅明為其投產、出貨，帶動業績大為提升。

以鉅明營收表現變化來看，去年10月、11月、12月各交出3.08億元、3.83億元和3.5億元成績單，第4季合計達10.42億元，擺脫第3季營收僅有5.27億元的谷底，季增97.6%、年增11%，挹注全年獲利表現。

依該公司公布財報數據，去年全年交出稅後純益1.4億元成績單，相較前年虧損0.36億元，由虧轉盈，每股純益為2.75元。

展望今年營運前景，鉅明表示，TaylorMade在今年初舉辦新款式產品發表會後已透過各通路上架銷售，獲得市場好評和熱銷，讓品牌商信心大振，看好後市下，該公司接獲追加訂單通知，新品出貨時程已排到4月份，營運旺季將可延續跨到第2季。

另外，鉅明因應品牌客戶的需求，正啟動越南投資案，已在越南同奈省的工業區購進一塊面積達1,800坪的土地，斥資數千萬元、分兩期進行建廠，第一期廠房預計今年第1季或第2季開始試營運。

營收 財報

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