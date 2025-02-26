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亞電財報／去年全年EPS 0.19元 擬配息0.50元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

亞電（4939）26日公告2024全年營運成果，公司提到持續投入研發成本，以及積極調整昆山、東台兩廠產線，並預先提列呆帳損失，推升營業費用達約2.9億元，年增12.91%，稅後淨利0.19億元，每股稅後純益（EPS）為0.19元。

亞電26日董事會亦通過2024年盈餘分配案，為落實回饋股東、提供合理股東權益報酬率政策，亞電預計將配發現金股利0.50元，已連續三年超額配息，以26日收盤價20.15元計，現金殖利率為2.5％。

亞電表示，受到消費電子產品需求成長趨緩，近年來積極擴增其它車用、儲能、醫療相關應用領域，並適度汰弱經營體質與付款能力較差的客戶，以期能釋出相對應產能，用以承接更高階專業產品客戶。

亞電指出，亦同步持續強化自身體質策略，包括擴大投入研發量能、開發新品與測試產品在更嚴苛作業環境下之可靠度，並調度昆山、東台產線，將高階高門檻訂單集中於昆山廠，東台廠則專注大批量、穩定且成熟的產品，並積極爭取各國際大廠驗廠認證。

面對2025，亞電提到，維持審慎樂觀態度，由於美、中兩國互徵關稅，全球政經局勢觀望氣氛濃厚，影響各跨國企業布局策略，將加速供應鏈生態往區域化垂直分工路線推進，亞電將持續精進研發與生產製程能力，進一步擴大區域市占率。

亞電 股東

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