揚秦財報／去年EPS 5.84元 擬配息3元、股票股利2元

揚秦（2755）董事會26日通過去年第4季財報，全年營收、獲利均創股票上櫃以來歷史新高，每股稅後純益5.84元。董事會並決議擬每股配發5元股利，包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5月27日股東會承認。

揚秦去年合併營收達25.34億元，年增17.44％，稅後純益達1.76億元，年增32.94％，每股稅後純益5.84元。去年第4季營收為6.83億元，年增19.32％、季增2.22％；稅後純益0.47億元，年增38.44％，單季每股稅後純益為1.55元。

揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長除受惠於規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌「麥味登」不僅國內店數突破900家；「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍性成長；火鍋品牌「涮金鍋」挹注營運新動能，在多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營收持續成長，各品牌穩健獲利，稅後純益則受惠於整體業績增長，創下佳績。

展望後市，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖。林麗玲表示，今年各品牌展店數將不低於去年；「麥味登」除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進外，也將強化門市數位應用，提升服務速度，全面優化消費者體驗。「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店，「涮金鍋」預計展店八家，加速擴大營運規模。此外，麥味登APP轉型集團APP，將提供會員更便捷的跨品牌服務，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。