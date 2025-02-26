快訊

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

揚秦財報／去年EPS 5.84元 擬配息3元、股票股利2元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）董事會26日通過去年第4季財報，全年營收、獲利均創股票上櫃以來歷史新高，每股稅後純益5.84元。董事會並決議擬每股配發5元股利，包含現金股利3元、股票股利2元，總配發率達86％，盈餘分配案將於5月27日股東會承認。

揚秦去年合併營收達25.34億元，年增17.44％，稅後純益達1.76億元，年增32.94％，每股稅後純益5.84元。去年第4季營收為6.83億元，年增19.32％、季增2.22％；稅後純益0.47億元，年增38.44％，單季每股稅後純益為1.55元。

揚秦總經理林麗玲表示，去年業績增長除受惠於規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌「麥味登」不僅國內店數突破900家；「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍性成長；火鍋品牌「涮金鍋」挹注營運新動能，在多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營收持續成長，各品牌穩健獲利，稅後純益則受惠於整體業績增長，創下佳績。

展望後市，揚秦將依循多品牌展店策略持續擴大連鎖餐飲體系版圖。林麗玲表示，今年各品牌展店數將不低於去年；「麥味登」除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進外，也將強化門市數位應用，提升服務速度，全面優化消費者體驗。「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店，「涮金鍋」預計展店八家，加速擴大營運規模。此外，麥味登APP轉型集團APP，將提供會員更便捷的跨品牌服務，持續建構揚秦一日餐飲生活圈的發展目標。

營收 餐飲

延伸閱讀

瑞鼎2024年EPS 27.67元 達發16.1元

欣興 2024年EPS 3.34元

環球晶2024年EPS 21.06元 獲利腰斬

朋億2024年EPS 17.1元 訂單需求旺

相關新聞

台寶生醫違反重大訊息規定 櫃買中心處以違約金5萬元

櫃買中心表示，台寶生醫 (6892) 未即時公告藥品Chondrochymal新藥研發重要進展的重大訊息，核有違反證券商...

興櫃股王印能科技轉上櫃 首日最高衝至1,590元、中籤最高可賺34萬元

興櫃股王、先進製程解決方案大廠印能科技（7734）26日以承銷價1,250元正式上櫃掛牌交易，參與公開申購共有80,40...

榮剛2024年 EPS 4.4元 智慧財產戰略助力競爭優勢

榮剛材料（5009）董事會通過2024全年合併財務報告。2024年合併營收達128.64億元，全年營業毛利達33.70億...

精剛財報／2024年 EPS 1.57元 擬每股配發0.7元現金股利

精剛精密科技（1584）董事會通過2024年度財報及盈餘分配案。2024年營收穩定成長，本業獲利勁揚，營業毛利與營業利益...

昕力資財報／去年每股虧損0.79元 較112年虧損擴大

昕力資*（7781）公告113年營業收入8.43億元，稅前淨損4.31億元，本期淨損4.34億元，每股虧損0.79元，較...

全心投控 收購三發20%股權

上櫃營建公司全心投控昨（25）日公告，將以每股25元、溢價5.7%，自2月27日至3月19日止公開收購同集團上市建商三發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。