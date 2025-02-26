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興櫃股王印能科技轉上櫃 首日最高衝至1,590元、中籤最高可賺34萬元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
印能科技26日以承銷價1,250元正式上櫃掛牌交易。圖／公司提供
印能科技26日以承銷價1,250元正式上櫃掛牌交易。圖／公司提供

興櫃股王、先進製程解決方案大廠印能科技（7734）26日以承銷價1,250元正式上櫃掛牌交易，參與公開申購共有80,408筆，合格申購單為67,142筆，中籤率僅約0.56%，凍結市場資金839億元，為近3年凍結資金之高紀錄，幸運抽中的投資人，若以早盤最高來到1,590元計算，有望大賺34萬元。

董事長洪誌宏表示，透過獨特產品安全保護機制、製程過程優化產品品質和性能並預測設備故障，印能協助客戶減少人工操作、降低製造成本及全方位的防禦系統，並提高生產效率與產品質量，相關解決方案更成為先進製程中的關鍵。

據悉，在先進製程中，氣泡的存在可能導致材料內部結構的不連續性，影響導電性、機械強度和熱穩定性等關鍵特性，甚至可能導致整體產品失效，對產品的質量與可靠性具有重大影響。

洪誌宏指出，印能透過真空、高壓、熱流技術及應用先進檢測技術，能即時監控和預測製程中每一個細節，強化產品可靠性與性能，同時降低生產成本與浪費，確保在客戶的產品在競爭激烈的市場中保持領先。

洪誌宏進一步說，異質整合的先進封裝是未來半導體發展的關鍵，透過小晶片（Chiplet）設計，以及晶片間的立體堆疊技術，先進封裝技術能顯著提高晶片性能。

印能根據市場調研機構YOLE的報告，先進封裝市場將於未來幾年快速成長，預計至2028年市場規模達245億美元，6年CAGR為22.9%。印能科技已開發出多款針對先進製程的創新解決方案，包括針對氣泡問題的除泡機種Void Free System（VFS）、應用於晶圓級封裝的全自動化製程除泡系統Void Terminator System（VTS）、專為高溫真空環境設計用於介電材料烘烤與回焊製程的PIoneer & PRO 系列，以及解決小晶片Chiplet除泡系統RTS（RTS-Chiplet），站穩先進封裝市場的領先地位。

印能26日終場收在1,560元，上漲310元、漲幅24.8%，總成交量為494張，展現蜜月行情。

晶片 興櫃

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