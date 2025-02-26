榮剛2024年 EPS 4.4元 智慧財產戰略助力競爭優勢

榮剛材料（5009）董事會通過2024全年合併財務報告。2024年合併營收達128.64億元，全年營業毛利達33.70億元，顯示優越的成本控管與經營策略。

榮剛2024年稅後淨利為26.12億元，較2023年成長9.06%；歸屬母公司業主淨利為25.92億元，年成長率達10.81%。每股稅後盈餘（EPS）為4.40元。此外，董事會亦通過2024年第4季盈餘分派案，擬配發現金股利每股新台幣2.6元。以2月25日收盤價48.85元計算，現金殖利率約5.32%，延續穩定配息政策。

榮剛表示，2024年受到全球工具鋼及商用不鏽鋼景氣下滑、市場需求疲弱，以及台灣與中國大陸製造業景氣低迷等因素影響，導致營收微幅下降，未達公司內部預期值。然而，受惠於航太產業需求穩定，以及其他認證材及軍工產業訂單，公司營收與獲利仍維持穩健。

此外，榮剛2月20日獲頒經濟部產業發展署台灣智慧財產管理規範制度（TIPS）A級驗證，展現公司在智慧財產管理的卓越成效。公司指出，為進一步落實智慧財產戰略，已積極投資於專利布局與技術授權，確保核心技術的市場領先地位。透過智財管理，能有效防範潛在侵權風險，提升研發創新的競爭力，並拓展全球專利組合，以保障未來營運發展。公司亦強調智財管理與業務發展的緊密結合，透過系統化的智財規劃，確保技術創新能直接轉化為市場優勢，進一步增強公司在國際市場的競爭力。

展望2025年，國際機構預測全球經濟成長率約為3%，但仍存在諸多變數，川普總統計劃對所有進口商品徵收普遍關稅，將根據各國對美國商品徵收的稅率進行對等調整。榮剛認為，過去部分國家如加拿大、韓國、墨西哥等國家享有關稅優惠，如今隨著關稅一體化，得使所有國家企業站在相同競爭起跑線上，此一變革將有助榮剛憑藉自身優異的產品品質與技術實力，為拓展美國市場帶來全新機遇，面對貿易政策的變動，榮剛將積極調整市場策略，針對各區域市場特性，靈活調整業務布局，以穩定市場訂單量能。未來，榮剛將專注於核心競爭力的強化與創新發展，致力於穩健成長，以回饋股東與所有利害關係人。