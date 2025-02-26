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東洋獲利、配息雙成長 帶量觸近11月高

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導

東洋（4105）113年獲利、配息雙成長，加上外資連4日買超計441張，26日量價齊揚，盤初觸及78.9元、登去年4月來波段高價，持續向80元關挺進。

東洋公告113年營收58.93億元，稅前淨利18.85億元，本期淨利15.19億元，歸屬母公司淨利14.49億元，基本每股盈餘5.83元，優於112年的4.54元；董事會決議每股配息4.2元，也優於112年的3.5元。

東洋訂定5月27日召開股東常會，地點為新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室。

東洋今年受惠外銷美國、東南亞市場帶動，預期營收有機會高個位數百分比成長。東洋「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」、「自製國產新藥」的營運三箭策略，每一箭都有實質進展且穩健成長。今年外銷美國的微脂體Lipo-AB出貨可望持續創新高，另外，也有4~5個產品在越南領證，目前上市產品有4個，未來抗生素也會是越南布局之一。在國內市場部分，自製抗生素新藥Polymyxin在去年12月拿到健保給付。

東洋 配息

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