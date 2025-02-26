精剛財報／2024年 EPS 1.57元 擬每股配發0.7元現金股利

精剛精密科技（1584）董事會通過2024年度財報及盈餘分配案。2024年營收穩定成長，本業獲利勁揚，營業毛利與營業利益雙創歷史新高；全年合併營收28.8億元，較前一年增長4.79%，營業利益2.59億元，年增近五成，全年每股稅後盈餘1.57元，董事會決議每股將配發0.7元現金股利。

精剛表示，致力於中長期策略發展，持續擴充自有產線，大幅提升產能，加上外銷市場拓展有成，尤以歐洲市場成長最為顯著，推動公司全年營收、營業毛利、營業利益均創歷史新高，展現公司提昇獲利能力的卓越成果。

展望未來，2024年成功啟用鈦合金真空電弧重熔（VAR）生產線，並產出台灣首支自行熔煉的商用鈦錠，預計相關效益將於上半年逐步顯現。此外，精整新廠也啟動建設與擴建，進一步強化自主生產能力，以滿足全球市場對鎳合金及鈦合金高階合金產品持續增長的需求，力拚2025年營收與獲利再創高峰。