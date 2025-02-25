豐謙財報／2024年每股稅後純益0.55元 擬配發0.5元股息

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

豐謙建設（5523）25日通過2024年度合併財報，每股稅後純益0.55元，董事會同時通過每股擬配發0.5元現金股利，配發率90.9%，以今天收盤價30.4元計算，現金殖利率1.64%。

豐謙去年合併營收5.13億元，營業毛利1.46億元，稅後淨利0.85億元，每股稅後純益0.55元；董事會並訂5月28日召開股東常會，承認去年度決算表冊。

豐謙目前線上在銷個案有三案，合計總銷金額88億元，包括台中市東區「謙18」，總銷30億元；台中市北屯區14期「HOME +」，總銷28億元；台中市南屯區單元五「豐謙植得」，總銷30億元。

豐謙表示，上述個案均主打首換族客層，將是未來三年的主要營收來源。

此外，豐謙轉投資、持股30%的豐穗建設，2023年第3季取得國家住宅及都市更新中心「新竹光復段公辦都更專案」，總面積4.5公頃，規劃打造綜合商業與住宅機能產品，全案總投資金額高達280億元，預計2030年完工。

營收

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