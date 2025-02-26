全心投控 收購三發20%股權

上櫃營建公司全心投控（2718）昨（25）日公告，將以每股25元、溢價5.7%，自2月27日至3月19日止公開收購同集團上市建商三發地產（9946）二成股權，總金額上看約16.33億元。

全心投控與三發地產同屬三發集團，且全心投控股本僅8.75億元，三發地產資本額則為32.65億元，全心投控「以小（股本）吃大（股本）」，引發關注。

全心投控表示，兩家公司雖部分大股東重疊，但因了解三發地產實際價值，在財務性投資考量與相關資源整合效益考量下，決議收購三發兩成股權，讓後續效益極大化。

全心投控擬以每股25元，公開收購三發地產兩成股權。

全心投控指出，兩家公司目前同屬三發集團，未來營運上有機會共同合作，做到利益共享，不過兩家公司定位不同，全心投控屬於投資控股公司，將進行相關投資布局，其中包含不動產相關投資。

三發地產則專注在專業不動產開發業務，未來兩家公司將是分進合擊，創造集團營運效益最大化。

全心投控將自2月27日至3月19日止，將以每股25元公開收購三發地產二成股權、約6,531.1萬股，收購金額上看約16.33億元。若最終股權收購未達預定收購數量，但已達1,632.8萬股、即約5%股權時，則仍成就本次公開收購條件。