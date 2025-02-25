巨有財報／去年 EPS 1.65元、決議分派現金股利1.6元

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有科技（8227）於25日公布去年財報，獲利約年減六成，每股純益為 1.65 元。

巨有去年第4季營收為 2 億元，季增 34.7％，但較去年同期減少 46.1％；毛利率為 29.2％，較上一季減少 5.6 個百分點，稅後淨利為 0.27 億元，季增 584.1％，年減 13.4％，單季每股稅後純益為 0.7 元。

巨有去年營收為 6.82 億元，年減 38.2％，毛利率為 28.3％，年減 1 個百分點，稅後淨利為 0.63 億元，年減 60.8％，每股稅後純益為 1.65 元。

巨有於25日董事會也通過去年度盈餘分配案，決議分派每股現金股利 1.6 元，盈餘配發率達 96.9％。

展望今年，巨有評估，客戶端的庫存調整狀況已漸趨穩定，後續量產需求可望逐步回溫，且該公司持續布局及承接高階製程專案，在新思科技IP OEM Program綜效逐漸顯現的助攻下，預期將可帶動公司營運重返成長軌道。