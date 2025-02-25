築間2024年EPS 4.06元 持續展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

築間（7723）財報出爐，2024全年稅後純益1.86億元，每股純益（EPS）4.06元。展望2025年，築間表示，將持續深耕台灣餐飲市場，以及海外餐飲市場的拓展，以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。

築間董事會通過2024年下半年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利2元，加計已配發的上半年度現金股利2元，合計全年每股配息4元，配發率高達98.5%；董事會亦決議將提前於3月31日配發2024年下半年現金股利。

築間2024年持續擴展餐飲品牌版圖，並積極進軍日本、香港等海外餐飲市場。同時，推出多個新品牌，並調整品牌結構，致力於提升中高價位餐飲品牌的市占率，此外，也加強街邊店與百貨商場的門店布局。

股利 餐飲

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